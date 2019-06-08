بعد قضاء إجازة العيد.. عودة "هنا العاصمة" على CBC اليوم

يعود برنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "cbc" للبث اليوم، وفي نفس موعده اليومي التاسعة مساء بعد توقف طوال شهر رمضان.

وتتضمن حلقة مساء اليوم التي تقدمها ريهام إبراهيم، إلى جانب العديد من الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية، فقرتين مهمتين الأولى عن أخر الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في القاهرة 21 يونيو الجاري، ومدى جاهزية المنتخب المصري لخوض المنافسات، وتستضيف الناقد الرياضي إسلام صادق، والناقد الرياضي أحمد الخضري.

وتناقش الفقرة الثانية الضغوط النفسية والعصبية التي تتسبب فيها امتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم للطلاب وأسرهم، وتقدم الفقرة مجموعة من النصائح النفسية وإرشادات التغذية لمساعدة الأسر والطلاب على تجاوز هذه الضغوط من خلال الدكتورة إيمان جبر استشاري الطب النفسي، والدكتورة مها راماديس استشاري التغذية.