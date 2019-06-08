طالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، رئيس اللجنة، ورئيس اتحاد العمال، في مذكرة بإضافة مادة خاصة بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة داخل مشروعات القوانين المتعلقة بالعلاوات الاجتماعية، لمنح العاملين بها علاوة اجتماعية 10%، وحافز مقطوع قدره 150 جنيها أو ما يقرر للعاملين بالحكومة، على أن تضم إلى الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019.

وقال "وهب الله"، إن ذلك يأتي بهدف المساواة بين العاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة.