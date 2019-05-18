"اُعطونا حقوقنا وبعدين سافروا زي مانتوا عاوزين في أي مكان" بهذه الكلمات عبر موظفو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالفرع الرئيسي والمحافظات عن غضبهم بعد إعلان أسماء الوفد العمالي المشارك في مؤتمر العمل الدولي، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنوياً في جينيف بسويسرا، خاصة وأن القائمة شملت أكثر من مشارك يتحمل الاتحاد العام تكلفة سفرهم والبدلات التي تتخطى الـ250 دولار يومياً أثناء فترة المؤتمر.

وواجه الاتحاد خلال الأشهر الماضية العديد من الأزمات لعدم صرف رواتب وحوافز ومنح موظفيه باتحاد العمال في الفرع الرئيسي بالقاهرة أو بالمحافظات المختلفة، ووصل الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية والتهديد بالاعتصامات، بالاضافة إلى أزمة عدم دفع بعض النقابات الاشتراكات للاتحاد.

وتأتي هذه الأزمات في الوقت الذي وصل فيه عدد أعضاء الوفد الرسمي المشارك 14 شخصا، بالإضافة إلى مايقرب من 15 نقابي عمالي آخرين يسافرون على نفقة نقاباتهم، ولكن تحت مسمى وفد الاتحاد العالمي للنقابات.

موظفو الاتحاد للقيادات: راعوا ظروفنا

وقال موظف باتحاد العمال، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاتحاد يمر بظروف مالية صعبة، حيث أنه يتم صرف المرتبات بصعوبة بالغة، في ظل عدم صرف المنح عن خمس شهور، مضيفاً لـ"الوطن"، أن الموظفين لم يصرفوا منحة شهر عيد عمال الماضي، وشهر رمضان، وشهر ونصف من أكتوبر الماضي، وشهرين عن عيد الفطر المقبل.

وأوضح الموظف، أن معظم القيادات المشاركة تسافر على نفقة نقاباتهم، ونحن لا نطالب بعدم سفرهم فهو شأنهم، مطالباً القيادات النقابية بمراعاة الظروف القاسية التي يعانون منها.

وتابع: "غير مهتم بسفر القيادات من عدمه، ولكن بصفتي موظف في اتحاد العمال أعطيني حقوقي التي تنص عليها اللوائح المعتمدة من الاتحاد والنقابة والوزارة وسافروا زي ما عاوزين" حسب قوله، متسائلاً: "ما هو رد قيادات الاتحاد إذا تم توجيه سؤال لهم في جنيف ماذا عن حقوق موظفي الاتحاد؟".

من جانبه قال موظف آخر باتحاد عمال الغربية، طلب عدم ذكر اسمه: "لم نحصل على منح منذ عام ونصف، والحافز منذ عام، وللأسف البعض لا يشغله إلا الكرسي ولا يفكر حتى في ايجاد حلول لتلبية احتياجات الناس خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها"، مضيفاً لـ"الوطن": "بدلاً من السفر بهذه الأعداد لمجرد السفر لماذا لم يقتصر على عدد بسيط لا يتجاوز الأربع ممثلين فقط، خاصة وأن هذا يحدث مع معظم الوفود المشاركة".

فيما أبدى القيادي العمالي محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، استيائه عبر تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما توليت أمانة الصندوق رفضت سفر أي زميل من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للمشاركة في أي مؤتمر وصرف أي مستحقات مالية من حساب الاتحاد العام نظرا للظروف المالية الخاصة بالاتحاد العام"، مؤكداً أنه سيتوجه بالأسئلة حول هذا الأمر إلى رئيس اتحاد العمال والأمين العام، وأمين الصندوق.