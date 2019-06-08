دعا الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، غدا، 9 يونيو 2019، لبحث أزمة قانون هيئة الدواء، والذي تقدمت به وزارة الصحة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الفطر، ومن المقرر أن يتم مناقشته بالمجلس خلال يومى الأثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح العامري، أنه وجه الدعوة لحضور الاجتماع، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لكافة رؤساء النقابات الفرعية، لبحث الأزمة، والمشاركة في القرارات التي من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في حقوق أعضائها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، رفض النقابة لمشروع القانون المُقدم تمامًا، نظرا لإسقاطه العديد من حقوق الأطباء البيطريين، ونقل اختصاصات من هيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة، لهيئة الدواء، وتعمد عدم وجود تمثيل للأطباء البيطريين بتشكيل الهيئة.