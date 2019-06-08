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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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مجلس المحامين: متمسكون بتعديلات قانون المحاماة

مجلس المحامين: متمسكون بتعديلات قانون المحاماة

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

من بينها "ويكيبيديا وواشنطن بوست".. الصين تحجب مواقع إخبارية عالمية

من بينها "ويكيبيديا وواشنطن بوست".. الصين تحجب مواقع إخبارية عالمية

"نيابة السويس" تطلب تحريات المباحث بقضية قتل أم لطفلتيها

"نيابة السويس" تطلب تحريات المباحث بقضية قتل أم لطفلتيها

وظيفة وفسحة.. منتجع فاخر في المالديف يطلب متدربين لرعاية السلاحف

وظيفة وفسحة.. منتجع فاخر في المالديف يطلب متدربين لرعاية السلاحف

الحبس 4 أيام لشقيقين بتهمة قتل ابن عمهما في كفر الشيخ

الحبس 4 أيام لشقيقين بتهمة قتل ابن عمهما في كفر الشيخ

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كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

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