أصيب اثنين من أعضاء لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة والمنتدبين من الكنترول الرئيسي بمحافظة أسيوط "أعضاء مقيمين"، اليوم، إثر حادث مروري بطريق "سوهاج – دارالسلام" أمام قرية العيساوي دائرة مركز أخميم في سوهاج، أثناء عودتهم من الامتحانات متجهين لأسيوط، ونقل المصابيّن لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم أمام قرية العيساوي دائرة مركز أخميم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى نقل، ونتج عن الحادث إصابة كل من (خالد محمد أمين- 56 عاما- وكيل إدارة الفتح التعليمية بأسيوط سابقا)، مصابا ببتر في الذراع، و(عمرو السيد سالم- 42 عاما) مصابا بجروح وكدمات، ويقيمان أسيوط من أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة، من الكنترول الرئيسي في أسيوط "أعضاء مقيمين" بلجان امتحانات إدارة دار السلام التعليمية.

انتقلت قيادات مديرية التربية والتعليم لمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتم تحويل الأول لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.