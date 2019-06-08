قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية، إنه يّثق في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء تماما على الإرهاب وقيادة أول مشروع حقيقي لتنمية سيناء، مؤكدًا أن السيسي قادر على العبور بسفينة الوطن لبر الأمان رغم كل ما يواجه من تحديات ومعوقات.

وأضاف سالم، خلال حواره ببرنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر القناة "الفضائية المصرية"، أن الدولة المصرية في حاجة لتظافر جميع الجهود من مختلف أبناء الشعب لقيادة الوطن نحو التقدم والازدهار، وبالرغم من أن الحمل كبير ورغم ذلك وضع مصر في مقدمة الدول العظيمة والقوية والغنية.

وأكد خبير العلاقات الدبلوماسية، أن الإرهاب الأسود الذي يطل برأسه القبيح على مصر كل فترة هدفه الرئيسي تعطيل جهود الرئيس السيسي نحو الإصلاحات الكبرى التي تنفذها في مصر فور انتخابه رئيسًا، بجانب محاولة التغطية على الإنجازات التي حققها الرئيس والتي منها كوبري تحيا مصر، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.