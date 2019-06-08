تقدم "الوطن" بث مباشر لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس إريتريا أسياس أفورقي بقصر الاتحادية.

ووصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، أسياس أفورقي الرئيس الإريتري، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين؛ يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويبحث رئيس إريتريا، تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتجارة والثقافة والتعليم والصحة، وتأكيد مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما يبحث رئيس إريتريا، تأكيد أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة، في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.