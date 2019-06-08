ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات عشية، رسامة 5 أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يتمم طقس رسامته، صباح غدا، خلال القداس الإلهي الذي يقام بالكاتدرائية أيضا بحضور عددا كبيرا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة والأساقفة المقرر رسامتهم وتجليسهم، وهم: "الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب أفريقيا، والأب بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا، والأب إيلاريون البراموسي أسقفا لايبارشية البحر الأحمر، والأب ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، والأب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم".

كانت الكنيسة بدأت استقبال المشاركين في صلوات العشية اعتبارا من الخامسة مساء عبر البوابة الرئيسية للكاتدرائية المطلة على شارع رمسيس، ولم تسمح بدخول أي حقائب كبيرة أو أكياس المأكولات أو أي آلات حادة أو مواد مساعدة على الاشتعال.

واعتذرت الكنيسة عن دخول السيارات نهائياً إلا الخاصة بالأساقفة فقط، وطالبت الجميع بالالتزام بتعليمات الجهات اﻷمنية.