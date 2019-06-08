أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، عبر الموقع الرسمي للوزارة، اعتبارًا من 16 إلى 26 يونيو 2019، على أن تعقد اختبارات القبول الخاصة بالطلاب يومي 24 و 25 يوليو القادم.

وتنتشر مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا.

وعناوين المدارس وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هي:

وتهدف مدارس المتفوقين إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى.