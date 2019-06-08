أعلنت مديرية الصحة بمطروح، اليوم، عن رفع حالة الطوارىء بتوجيهات من الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح للدرجة القصوى فى جميع المستشفيات تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة مطروح.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه تم انشاء غرفة طوارئ مركزية مع هيئة الإسعاف المصرية بمطروح لتلقي أي بلاغات طوارئ.

وأكد على توافر جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات مع تمنياته بالتوفيق للطلبة بمطروح.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم في محافظة مطروح في 10 لجان موزعة بمراكز ومدن المحافظة الثمانية.