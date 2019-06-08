ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات عشية، رسامة 5 أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يتمم البابا طقس رسامته صباح غد، خلال القداس الإلهي الذي يقام بالكاتدرائية أيضا بحضور عدد كبير من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

وأعلن البابا أنه قرر تجليس وترقية الأنبا الأنبا أنطونيوس مرقس، مطرانا لإيبارشية جنوب أفريقيا، مشيرا إلى ان المطران الجديد من الآباء القلائل المحبين للخدمة بين الأفريقيين وقد صار متخصصا في الشؤون الأفريقية.

كما أعلن الأنبا عن رسامة الأب بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا باسم الأنبا بولس، والأب إيلاريون البراموسي أسقفا لايبارشية البحر الأحمر باسم الأنبا إيلاريون، والأب ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط باسم الأنبا ثاؤفيلوس، والأب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم باسم الأنبا متاؤس".

وأشار البابا في كلمته خلال صلوات العشية، إلى أن الأقباط في منفلوط كانوا قدموا طلب بالانضمام إلى إيبارشية أسيوط محبة في الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها والمشرف على إيبارشية منفلوط بعد وفاة أسقفها.

وكانت الكنيسة بدأت استقبال المشاركين في صلوات العشية اعتبارا من الخامسة مساء عبر البوابة الرئيسية للكاتدرائية المطلة على شارع رمسيس، ولم تسمح بدخول أي حقائب كبيرة أو أكياس المأكولات أو أي آلات حادة أو مواد مساعدة على الاشتعال.

واعتذرت الكنيسة عن دخول السيارات نهائياً إلا الخاصة بالأساقفة فقط، وطالبت الجميع بالالتزام بتعليمات الجهات اﻷمنية.