بالصور| محافظ أسيوط يشارك في مراسم صلوات الجنازة للأنبا انطونيوس أسقف إيبارشية

شارك المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم، في مراسم صلوات جنازة الأنبا انطونيوس أسقف إيبارشية منفلوط، وذلك بدير الأمير تادرس الشطبي؛ يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والدينية.

وقال محافظ أسيوط، خلال مشاركته في الجنازة، إن الأنبا انطونيوس عاش زاهدًا في حياته، وكان دمث الخلق، وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، معبرًا عن خالص حزنه، ومقدماً العزاء لأهالي محافظة أسيوط عامة، وأبناء الكنيسة بمركز منفلوط خاصة.

من جانبه، قال الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها، إن المتنيح خدم الكنيسة لأكثر من 30 عاماً، والتي خرج منها الكثير من الآباء الذين يستكملون المسيرة من بعده، لافتاً إلى تعميره وتجديده لكل الأماكن في ايبارشيته خاصة الأديرة والكنائس القديمة.

وأشاد مطران أسيوط، بشعب ايبراشية منفلوط، والنظام، والخشوع، والهدوء، الذي ظهر أثناء نظرة الوداع بعد وصول الجثمان لدير الأمير تادرس الشطبي عقب تنيحه بمستشفى رئيس الملائكة بمدينة أسيوط.

حضر مراسم الجنازة الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس نائباً عن البابا تواضروس الثاني، والأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها والمكلف بالإشراف على شئون ايبراشية منفلوط، والأنبا أرميا الأسقف العام للكنائس الارثوذكسية، وعددًا كبيرًا من الأساقفة، والأباء الكهنة، والشمامسة من كافة محافظات الجمهورية.

وولد الأنبا انطونيوس، في 31 مايو 1951 ميلاديًا، في محافظة قنا، باسم "زكريا"، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان، عام 1977 ميلاديًا من جامعة القاهرة، وخدم في مدينة قنا وضواحيها ثم دخل إلى دير السريان فى 8 ديسمبر 1980 ميلاديًا، وشغل منصب أسقف منفلوط منذ عام 1986 ميلاديًا، حتى وافته المنية أمس "الأحد"، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 67عام.

وأسند البابا تواضروسمهمة الإشراف على كنائس إيبارشية منفلوط إلى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.