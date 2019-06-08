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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-6-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-6-2019 في مصر

كيف تتحايل إيران على عقوبات أمريكا بشأن صادراتها النفطية؟

كيف تتحايل إيران على عقوبات أمريكا بشأن صادراتها النفطية؟

شريف مدكور: عرفت بإصابتي بالسرطان أثناء ذهابي للعمل.. "كملت شغل"

شريف مدكور: عرفت بإصابتي بالسرطان أثناء ذهابي للعمل.. "كملت شغل"

إحالة 47 طبيبا وممرضا بمستشفى قوص المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل

إحالة 47 طبيبا وممرضا بمستشفى قوص المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإبراشي: تسلم مصر هشام عشماوي يدل على نجاح إدارتها لعلاقاتها السياسية

الإبراشي: تسلم مصر هشام عشماوي يدل على نجاح إدارتها لعلاقاتها السياسية

شريف مدكور يكشف تفاصيل اكتشاف إصابته بالسرطان: "أبويا اللي بلغني"

شريف مدكور يكشف تفاصيل اكتشاف إصابته بالسرطان: "أبويا اللي بلغني"

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كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

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