أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عن موعد جنازة قسمت ابنة الفنان رشدي أباظة، والتى رحلت عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عبر حسابها على الإنستجرام.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها غدا بعد صلاة الظهر من مسجد "نصر الدين" بشارع الهرم.