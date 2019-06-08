التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الحاصلين على درجة الدكتوراه.

وقرر جمعة، تصعيد اثنين من القيادات الشابة المتميزة للعمل بديوان عام الوزارة، أحدهما للعمل مديرا عاما للمراكز الثقافية، والآخر معاونا لرئيس قطاع المديريات.

وواصل اكتشاف الطاقات الشبابية المتميزة في لقاءاته بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجميع الجهات التابعة لها للدفع بدماء جديدة ومتميزة في مفاصل العمل الدعوي والقيادي على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات والجهات التابعة لها.

ويلتقي وزير الأوقاف جميع الإداريين الحاصلين على درجة الدكتوراه بديوان عام الوزارة، والمديريات الإقليمية، وديوان عام هيئة الأوقاف، وجميع مناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية في جميع تخصصاتهم، بشرط أن تكون الشهادة من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو أن تكون قد تمت معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

وطالبت الوزارة من تنطبق عليه الشروط الحضور إلى ديوان عام وزاوة الأوقاف صباح الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وأكد البيان أن هذه اللقاءات ستتواصل لاحقا لتشمل حملة الماجستير وسائر القيادات الوسطى والأئمة والإداريين المتميزين.