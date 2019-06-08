شنت الأجهزة التنفيذية بحي الخانكة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي رئيس المركز والمدينة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة، حملة لإغلاق حمام سباحة بدون ترخيص بالخانكة.

كان مجلس مدينة الخانكة تلقى بلاغا من بعض الأهالي بوجود حمام سباحة غير مرخص بقرية أبو زعبل، يشكل خطرا على حياة المواطنين، فشكل مجلس المدينة والصحة حملة تم خلالها غلق حمام السباحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم خلال الحملة إرسال عينة من مياه المسبح للكشف عنها بالمعامل المركزية لمعرفة مدى صلاحيتها، لعدم وقوع ضرر على المواطنين، بينها أضرار الكلور على الجلد والبشرة وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، خاصة مع التعرض لأشعة الشمس وتفاعلها مع الماء.