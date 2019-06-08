إحالة 47 طبيبا وممرضا بمستشفى قوص المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في قنا، 47 طبيبا وممرضا وعاملا في مسشفى قوص المركزي، للشؤون القانونية بالمديرية، لتغييبهم عن العمل.

وقال الخطيب، في بيان اليوم، إنه خلال مروره على رأس لجنة في مستشفى قوص المركزي، وفق تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء عبدالحميد الهجان بتكثيف المرور على المستشفيات والوحدات الصحية، لتأكيد استعدادها الكامل لاستقبال المواطنين ومستوى الخدمة.

ومر على وحدة الكلى الصناعي ووجه مدير المستشفى بتكثيف المرور على الوحدة ومتابعة المرضى باستمرار، والتأكيد على التمريض بالعناية بالمرضى، والمرور بصفة مستمرة بمعرفة أخصائي الباطنة والكلى والتشديد على النظافة.