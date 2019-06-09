قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، إنَّ تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر أشعرها بالفخر بعد إشادة الشعب المصري بزوجها ودوره البطولي حتى لقي ربه، وقد ترك إرثا كبيرا من الفخر والكبرياء لها ولأسرته.

وأضافت "سليم" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية ON E، أنه عندما استشهد زوجها البطل منسي اتصل بها عدد كبير من المواطنين من كل المحافظات ولا تعرفهم، وأكدوا بأن مصر "نامت باكية" يوم استشهاده، بينما فرح الشعب كله عندما ألقي القبض على هشام عشماوي، لعودة حق الشهداء.

وأكدت أن الشهيد الرائد وائل محمد كمال صلاح، توعد دائماً قبيل رحيله بإعادة حق منسي: "عندنا جيش قوي بيضحي ويستاهل نقف وراه وورا بلدنا زي ما منسي ضحى علشان بلاده".