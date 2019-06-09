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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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بالفيديو| أرملة شهيد: اندهشت من تعلُّق ابنتي بالرئيس السيسي

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268 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر خطة لإعمار المساجد في مصر

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بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

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