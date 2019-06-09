جمارك بورسعيد.. الإفراج عن سيارات بـأكثر من 658 مليون جنيه

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، برئاسة أشرف عبدالهادي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد، خلال شهر مايو 2019 عن سيارات بقيمة 658 مليونا و693 ألفا و 895 جنيها، بإجمالي ضرائب 155 مليونا و91 ألفا و 317 جنيها، خلال شهر بجمارك بورسعيد.

وجرى الإفراج عن 261 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي و 31 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 340 مليونا و676 ألفا و 980 جنيها. كما أنهت الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 45 بيانا جمركيا خلال نفس الفترة.

وبلغت الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 12 مليونا و 783 ألفا و196 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 64 مليونا و 858 ألفا و431 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 77 مليونا و 641 ألفا و627 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مايو 2019 نحو 1361 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 238 مليونا و 628 ألفا و 505 جنيهات. كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 19 مليونا 999 ألفا و 132جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 40 مليونا و 358 ألفا و151 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 60 مليونا و 357 ألفا و 283 جنيها.

وخلال شهر مايو 2019 أيضًا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 223 بيانا جمركيا، وارد نهائي معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 79 مليونا و 388 ألفا و 410 جنيهات، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 5 ملايين و 238 ألفا و 223 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 11 مليونا و 833 ألفا و 926 جنيها، باجمالي إيرادات محصلة قدرها 17 مليونا و 72 ألفا و149 جنيها.

كما تابعت إدارة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 20 ألفا و 258 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مايو 2019 نحو 658 مليونا و 693 ألفا و895 جنيها، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 38 مليونا و 40 ألفا و 809 جنيهات، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 117 مليونا و 50 ألفا و 508 جنيهات.

ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مايو 2019 نحو 155 مليونا و 91 ألفا و317 جنيها.