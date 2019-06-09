عبدالله محمود.. قدّمه للسينما يوسف شاهين ولمع مع أحمد زكي والزعيم

عبدالله محمود، فنان من طراز خاص، استطاع أن يجسد خلال مسيرته الفنية العديد من الشخصيات التي أعطت انطباعا جيدا لدى المشاهدين، وتعاون في مشواره الفني مع كبار النجوم والمخرجين، وكان دوما إضافة هامة لأعمالهم.

كانت بداية الفنان الراحل عبدالله محمود، عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، خلال الأعمال الدرامية التليفزيونية حتى قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979 ومن هنا كانت بدايته السينمائية.

ولكن بعد ذلك شارك محمود في فيلمين عالميين، ففي عام 1980 شارك بالفيلم الإنجليزي "Death of a Princess" للمخرج أنطوني توماس، والفيلم الأمريكي "Sphinx" عام 1981 للمخرج فرانكلين ج شافنر، قبل أن يعود للعمل مرة أخرى مع يوسف شاهين في فيلم "حدوتة مصرية" في عام 1982.

يعتبر عبدالله محمود، من أكثر الممثلين المحظوظين في مسيرتهم الفنية لامتلاكه خبرات مكنته من العمل أمام كبار الفنانين، ففي عام 1982 تعاون مع المخرج عاطف الطيب في أول أفلامه "سواق الأتوبيس" أمام الفنان نور الشريف مجسدا شخصية "حمدي البرنس"، وعام 1983 قدم مع أحمد زكي فيلم "الاحتياط واجب" وبعدها في عام 1990 قدم فيلم "الإمبراطور" أمام أحمد زكي وجسد شخصية أخيه "خميس" خلال أحداث الفيلم.

وكان لعبدالله محمود، العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها مع الزعيم عادل إمام، وكان أول تعاون بينهما في عام 1984 في فيلم "الحريف" للمخرج الكبير محمد خان، ثم قدما في عام 1990 فيلم "حنفي الأبهة" وجسد محمود شخصية "أحمد" شقيق عادل إمام في أحداث الفيلم، وفي العام التالي 1991 قدما مع المخرج الكبير سمير سيف فيلم "شمس الزناتي".

وكان لعبدالله محمود، عديد الأعمال الفنية جسد خلالها شخصيات نجحت على المستوى الجماهيري وارتبط بها الجمهور، مثل دوره في المسلسل التليفزيوني "ذئاب الجبل" بتجسيدة لشخصية ضابط الشرطة "عصام"، وفيلم "المواطن مصري" الذي جسد فيه شخصية "مصري عبد الموجود" وتعاون فيه مع الممثل العالمي عمر الشريف، ودوره الأبرز والهام في فيلم "المصير" لـ يوسف شاهين وتجسيده لشخصية "برهان".

قدم عبدالله محمود، خلال مسيرته الفنية ما يقارب 150عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وكانت آخر أفلامه السينمائية وأول بطولة مطلقة له في عام 2005 بفيلم "واحد كابتشينو" ولكن لم يمهله القدر، إذ فارق الحياة في مثل هذا اليوم 9 يونيو عام 2005 قبل أن يتم عرض الفيلم.