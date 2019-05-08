ينافس الفنان هاني سلامة في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، كريم سرور، أشرف زكي.

ويعتبر المسلسل أول تعاون فني واحد يجمع 3 من تلاميذ المخرج العالمي يوسف شاهين، فقد كان له الدور في اكتشاف موهبتهم وتقديمهم في السينما للمرة الأولى.

هاني سلامة

حينما أعلنت الشركة التي يمتلكها المخرج العالمي يوسف شاهين عن طلب وجوه جديدة، تقدم هاني سلامة وأجريت له العديد من الاختبارات أمام الكاميرا واقتنع بموهبته التلقائية يوسف شاهين، وقدم معه أول أفلامه السينمائية "المصير" في عام 1997، وفي عام 1999 قدم هاني سلامة فيلمه الثاني مع يوسف شاهين "الأخر" وظهر كضيف شرف في فيلم "سكوت هنصور" عام 2001.

ويجسد هاني سلامة في مسلسل "قمر هادي" شخصية "هادي أبوالمكارم" الذي يفقد الذاكرة بعد تعرضه لحادث، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء.

محسن محيي الدين

بدأ التمثيل وهو في سن صغيرة في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية حتى اكتشفه من جديد المخرج يوسف شاهين وقدمه في فيلم "إسكندرية ليه" في عام 1978، وشارك بعد ذلك في فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982، وفيلم "وداعا بونابرت"، حتى عام 1986 حينما أعطاه يوسف شاهين الفرصة لبطولة فيلم "اليوم السادس"، أمام داليدا، ويشارك الفنان محسن محيي الدين الفنان هاني سلامة مسلسل "قمر هادي" في الموسم الرمضاني هذا العام.

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي هي راقصة باليه وبدأت بالتمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية حينما كانت طالبة، حتى رشحها المخرج العالمي يوسف شاهين لمشاركتها السينمائية الأولى في فيلم "إسكندرية نيويورك" عام 2004 ومنذ هذا الوقت بدأت انطلاقتها الفنية في السينما والدراما التليفزيونية.

وتشارك الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "قمر هادي" أمام "هاني سلامة، داليا مصطفى، هادي الجيار".