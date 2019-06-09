حالة الطقس اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وستكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 21 33

الإسكندرية 22 27

مطروح 19 27

العريش 18 30

شرم الشيخ 27 37

قنا 25 37

الأقصر 26 36

أسوان 28 38

درجات الحرارة في مدن وعواصم عربية

مكة المكرمة 32 43

المدينة المنورة 28 42

القدس 18 26

أبوظبي 30 41

الكويت 31 48