حالة الطقس اليوم السبت 8 - 6 - 2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف، اليوم، على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا.

كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مصر

القاهرة 21 33

الإسكندرية 21 28

مطروح 21 26

العريش 19 29

شرم الشيخ 28 36

قنا 25 36

الأقصر 27 38

أسوان 29 40

حلايب 29 33

درجات الحرارة في مدن وعواصم عربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة المنورة 30 44

القدس 18 27

أبوظبي 30 42

الكويت 31 48