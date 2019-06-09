يحدث اليوم| تسجيل بصمة العين واليد للحجاج.. ونهائي دوري أمم أوروبا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 9 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ ‎تسجيل بصمة العين واليد للحجاج

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بالوزارة لموسم حج 1440هـ/2019م، وحتى الخميس المقبل في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، والتي تقتضي ضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج؛ أسوةً بما أتبع العام الماضى.

مجلس النواب في جلسته العامة يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.

وزارة قطاع الأعمال العام تنظم مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية لمناقشة خطة التحرك نحو إفريقيا بحضور قيادات الوزارت وعدد من رؤساء الشركات التابعة.

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يسلم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وزارة الثقافة تعقد مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة

تعقد وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة عشرة لبينالي القاهرة الدولي الذي عاد بعد فترة توقف استمرت أكثر من 8 سنوات، ويحمل عنوان (نحو الشرق).

فاعليات الدورة السابعة لمؤتمر التنمية الثقافية حول العالم

ينظم مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس فاعليات الدورة السابعة لمؤتمر التنمية الثقافية حول العالم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومركز الدراسات السياسية بجامعة خوبى الصينية.

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض (سيلفي)

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور معرض (سيلفي) للفنانة التشكيلية منى سامي، وذلك في تمام السابعة مساءً، بقاعة العروض المتغيرة في متحف عفت ناجي وسعد الخادم.

مباراة هولندا والبرتغال في نهائي كأس الامم الاوروبية

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي هولندا والبرتغال في نهائي كأس الامم الاوروبية، وذلك في التاسعة إلا ربع (بتوقيت القاهرة).