عاجل| إيران: إجراءات جديدة في الاتفاق النووي بعد انتهاء "الـ60 يوما"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنّ انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي سبق وحددتها إيران للأوروبيين، يعني اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الاتفاق النووي، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.