اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إيران بتنفيذ تفجيرات الفجيرة، معتبرا أنّها "أرادت إرسال رسالة معينة" من الهجوم على السفن الـ4 قبالة سواحل الإمارات، حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن قناة "الحدث".

وأوضح المعلمي أنّ الرياض لديّها "قناعة بأنّ إيران تقف وراء استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات"، مضيفا: "لا نستبعد أنّ يكون لدى واشنطن أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على السفن".

وكان المعلمي أكد في وقت سابق أنّ "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أنّ الهجمات المنسقة التي طالت 4 ناقلات نفط صبيحة يوم 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".

وأبلغت الإمارات مجلس الأمن الخميس، بأنّ إحدى الدول تقف وراء العملية على الأرجح، لكنها لم تذكر اسم هذه الدولة.