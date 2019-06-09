تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 9 يونيو، وتستعرض "الوطن" سعر صرف اليورو في عدد من البنوك مثل الأهلي وعودة وبلوم والإسكندرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

وسجل سعر اليورو في بنك عودة 18.63 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.65 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.61 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 18.58 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 18.82 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع.