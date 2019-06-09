نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتبلغ للقسم من أحد المواطنين بعثوره على طفل متغيب عن أسرته.

جرى الانتقال إلى محل تواجد الطفل، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومتغيب عن أسرته منذ فتره.

وجرى تكليف وحدة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، وجرى تعميم نشرة بصوره ومواصفات الطفل والاستعانة في ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل "عامل- مقيم بمحافظة الجيزة".

وعقب التواصل معه جرى استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الرعاية التي جرى تقديمها لنجله والجهود المبذولة في إعادته.