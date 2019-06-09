ضبطت الرقابة التموينية بمديرية تموين الدقهلية، مخبزًا بلديًا في بلقاس لتجميعه 8 شكائر دقيق مدعم من قبل الدولة يزن حوالي 400 كيلوجرام.

وتشكلت لجنة بتوجيهات محمد دايرة وكيل التموين في الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد وغلاء الأسعار، وبتعليمات من صلاح العوضي رئيس قسم الرقابة، خرجت الحملة برئاسة محمد صالح ومحمد زكي وعصام السيد كبير مفتشي الرقابة التموينية، وجمال الغندور المسؤول الإعلامي لمديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر 8429 جنح مركز بلقاس لسنة 2019 ضد مخبز بلدى مدعم "ف.م.ع" بناحية بلقاس، لمخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945والقانون 109 لسنة 1980 لتجميعه عدد 8 شكائر دقيق مدعم من قبل الدولة استخراج 82% زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا من حصة المخبز، وتم التحفظ على الكمية.