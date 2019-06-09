قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 310 ألفًا و270 طنًا و816 كيلوجرامًا، وذلك منذ بدء موسم الحصاد حتى اليوم.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إه تم توريد 152 ألفًا و499 طنًا و174 كيلوجرامًا بالبنك الزراعي، 47 ألفًا و280 طنًا و715 كيلوجرامًا بقطاع المطاحن، 106 آلاف و125 طنًا و907 كيلوجرامات بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و365 طنًا و20 كيلوجرامًا بمصر العليا.

وأكد وكيل التموين بالمنيا، استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة؛ لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساءً، برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.