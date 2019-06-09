اهتمام واسع من الوسط الثقافي ورواد التواصل الاجتماعي، للحالة الصحية لشهدي نجل الشاعر نجيب سرور، الذي يعاني من سرطان الرئة، ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات الهند، أحدثها مساعي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للتواصل مع عائلة "سرور"، إذ أجرت اتصالا هاتفيًا، مع فريد نجيب سرور للوقوف على آخر مستجدات الحالة، وبحث الطريقة المناسبة لمساعدة شهدي في إتمام علاجه، تبعا للحالة الصحية.

وتقدم "الوطن" أبرز المعلومات عن شهدي نجيب سرور في السطور التالية، وهي كما يلي.

شارك في التمثيل بفيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، ثم في العام ذاته بدأ تصميم موقع الأهرام ويكلي، وكان من أهم المواقع الصحفية في مصر والعالم العربي آنذاك، من حيث التكنولوجيا والتصميم، وكان شهدي من رواد تطوير مواقع الإنترنت في روسيا، واستخدم قدراته الفذة لإنتاج الموقع بإمكانات محدودة، وعلم عدد كبير من زملائه أبجديات هذا التطور في العمل الرقمي، ما أحدث نقلة ظهرت في تغطية هجمات 11 سبمتبر 2001، ووضع موقع الأهرام ويكلي في مكانة متميزة.

أصدرت إحدى محاكم القاهرة في العام 2002، حكمًا بحبس شهدي لمدة سنة، لإدانته ببث "مواد منافية للآداب" على موقع أنشأه لذلك خصيصا على شبكة الإنترنت، تمثل في قصيدة كتبها الشاعر الأب معروفة باسم "..ميات"، وكتبت للتعبير عن إحباط جيل الستينيات ويأسه إثر هزيمة 1967، وتضمنت ألفاظًا جارحة استهدفت رموز النظام الناصري.

انتقل شهدي للعيش في الهند بحثا عن حياة بسيطة بعيدا عن متطلبات الرأسمالية، ورغم رضاه التام عن تلك الحياة إلا أنّه كان متعثرًا في العثور على وظائف مستديمة رغم ثقافته وإمكاناته، ومؤخرا بدأ يعاني صحيا قبل اكتشافه أعراض سرطان الرئة في المرحلة الثالثة أو الرابعة.

جمع بعض أصدقائه في روسيا والهند مبلغا ماليا للبدء في إجراءات العلاج، وبدأ ببذل المياه من على الرئة، قبل أخذ عينة منها، لكن حالته لا تسمح، إلا أنّ الأزمة كانت في عدم توفر الأموال اللازمة للعلاج، إذ يقيم في الهند مع والدته الروسية ساشا "الزوجة الأولى لنجيب سرور" التي تعاني من مرض ألزهايمر، وشقيقه الأصغر فريد.