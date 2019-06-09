استنكر شريف، نجل الفنان الراحل محمد نجم، تصريحات محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، بعد اتهام البرنامج بأنه سببًا في الوعكة الصحية التي تعرض لها "نجم" وأودت بحياته، واصفًا كلامه بقوله: "ليس عنده خلفية، وبيتكلم من دماغه".

وقال "شريف" خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن حلقة أحمد آدم، عُرضت ثاني أيام رمضان، وتلقى بعدها والده محمد نجم، رسالة من صديقه الذي يعيش في الكويت، بها مقطع فيديو يتضمن حديث "آدم" عنه، قائلًا: "والدي ضغطه ارتفع فجأة، فور سماع حديث الضيف".

وأكد أن والده توجه إلى المستشفى، اليوم التالي لعرض الحلقة، بسبب الارتفاع في ضغط الدم، وأجرى إشاعة رنين مغناطيسي، وتبيّن أنه أصيب بجلطة في المخ.

وكان محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، استنكر الاتهامات التي وُجهت للبرنامج، بأنه تسبب في وفاة الفنان محمد نجم، بعدما ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين تصريحات أرملة الفنان الراحل خلال العزاء، أمس الجمعة، التي قالت فيها: "مش هنسيب حقه"، وبين حلقة الفنان أحمد آدم في البرنامج وهاجم خلالها نجم.

وكتب "الشواف" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم دون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستديو.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا".