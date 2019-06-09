قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 14 شمال تأجيل محاكمة صاحب سوبر ماركت لاتهامه بطعن زوجته 28 طعنة وابنته 9 طعنات بالسلام لجلسة 10 سبتمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسميع شرف الدين وعضوية المستشارين هاني محمد فايز وسالم عبدالعزيز سيد.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "علي ش ع"، (41 عاما ـ صاحب سوبر ماركت في ديسمبر 2017) قتل المجني عليها زوجته "ألطاف ع م" بأن أنهال عليها طعنا بسلاح أبيض " سكين " 28 طعنة متفرقة بأنحاء جسدها بالصدر والظهر والبطن مما أحدث تمزقات في الرئتين والكبد والمعدة ونزيف دموي بالتجويف الصدري والبطني، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية التي أودت بحياتها إثر خلافات زوجية دائمة بينهم

كما قام أيضا بالشروع في قتل المجني عليها ابنته "شروق ع ش" بطعنها 9 طعنات إثر تدخلها لمنعه طعن والدتها.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها النقيب "محمد محمد جعفر" نقيب شرطة بقسم شرطة السلام بانتقاله لمكان الواقعة علي أثر بلاغ من المجني عليها ابنته وبالدلوف للمسكن أبصر المجني عليها "ألطاف ع م" بها عدة إصابات وقد فارقت الحياة والمجني عليها "شروق"، بها عدة إصابات فقام بضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة دالا على مكان السلاح "سكين" المستخدم في الواقعة قاصدا إزهاق روحهما وقام المتهم بإجراء معاينة تصويرية عن كيفية ارتكابه للواقعة تفصيلا.

وجاء في أقوال المجني عليها "شروق ع ش" (15 عاما)، أنه نشبت مشاجرة بين والدها المتهم ووالدتها المجني عليها إثر خلافات زوجية فقام المتهم بإغلاق باب مسكنهم عقب أن أخرج أشقائها وما أن انفرد بها حتي أنهال علي والدتها المجني عليها طعنا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها وحال محاولتها التدخل لمنعه من ذلك بادرها بعدة طعنات مستخدما ذات السكين.

وجاء في أقوال شقيقة المتهم "أسماء. ش. ع"، بسماع صوت استغاثة المحني عليهما من شقيقها المتهم فحاولت الدخول إلى مسكنهما لانقاذهما ألا أنها لم تتمكن من ذلك وأضافت باعتياد المتهم بالاعتداء الدائم على زوجته.