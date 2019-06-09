أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، في مادة اللغة العربية "ورقة ثانية" بإجمالي 192 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن غدا الاثنين الموافق 10 من يونيو الجاري سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595344 طالبا وطالبة.