عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 22 مكوجي وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامها بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، كما قررت المحكمة تغريمهما 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين محمد عليوه يونس ومعتز علي صديق وأمانة سر محمد سيد البحيري وراضي رشاد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد إ م" (28 عام ـ مكوجي)، "صلاح أحمد م" (27 عاما ـ عامل) بإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتوصلت تحريات "أحمد حسام حربي" نقيب بقسم شرطة الشروق إلى قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وبالانتقال لمحل تواجدهما ألقي المتهم الأول لفافتين من مخدر الهيروين، عقب رؤيته له فضبطه وبتفتيشه عثر معه على هاتفين محمول ولفافات من مخدر الهيروين وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار مع المتهم الثاني فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي ولفافات من مخدر الهيروين وهاتف محمول وبإستكمال مواجهتهما اقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والمبالغ المالية حصيلة البيع للمواد المخدرة والهواتف المحمولة لسهولة تواصلهما مع عملائهما.