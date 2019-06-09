قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنّ كل ما يثار بشأن إشكاليات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي"، موضحا أنّ الوزارة تعمل على حلها قدر المستطاع.

وأضاف الجزار خلال اجتماعه بلجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنّ إشكاليات المياه والصرف حقيقة، متابعا: "جايين من بعيد قوي عشان نحل، والمواطن اللي بنشتغل عشان نخدمه قدام ربنا لسا كتير على حقه".

وزاد وزير الإسكان: "يجب أنّ يعلم الجميع أنّ هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات، وهناك 11 مرحلة وخطوة، بداية من الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها.

وتابع الجزار أنّ "كل خطوة بحاجة إلى موازنة وتنسيقات مع جهات متعددة، في الوقت الذي يتضمن الكود المصري العديد من الإشكاليات، فضلا عن سوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء، واستطرد: "نعاني كثيرا من سوء استخدام المياه".

ولفت وزير الإسكان إلى أنّ الوزارة تتحرك وفق الموارد المالية المتاحة، لحل المشكلات في إطار الـ11 مرحلة، تتم سواء على مستوى المياه أو الصرف، قائلا: "المشكلة إنّنا جايين من بعيد قوي عشان نحل، والمجهود الذي يبذل غير كاف لكم الإشكاليات القائمة، نحن نعترف بذلك وندرك أننا بحاجة إلى عمل أكثر وصبر أكبر".

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالقروض وإلى أي جهة توجه، قال الجزار: "نسعى للاستفادة منها بأفضل الطرق، ونفضل أنّ تذهب لبناء المحطات الجديدة وليس عمليات الإصلاح والتأهيل للاستفادة منها بشكل فعال"، مؤكدا: "ندرك الإشكاليات، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على كل شيء".

وعقب محمد صلاح رئيس شركة المياه في أسيوط، على حديث وزير الإسكان، قائلا إنّ المحطات في أسيوط تعمل بقوتها الكاملة، لكنها لا تتناسب مع حجم الكثافة السكانية، فضلا عن تفعيل اشتراكات الصرف الصحي بالتقسيط بعد إنشاء محطات للصرف بها.

وأضاف صلاح: "مش صحيح، المحطات لا تعمل بقوتها الكاملة، اعملوا معروف ربنا هيحاسبكم على الناس الغلابة"، وتدخل الوزير قائلا: "أنا هاجي لحضرتك الدايرة ونشوف الأمر على أرض الواقع، نحن جميعا نعمل في مؤسسة ونتعاون لحل لكل الإشكاليات من أجل المواطن".