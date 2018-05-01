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الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

منذ 42 دقيقة
كتب: مروى ياسين
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

اختتم "برنامج أوبن ميديا هب"، تحت إشراف مؤسسة رويترز، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تدريبه الأول في جريدة الوطن لحواليّ 20 صحفيًا من قيادات الجريدة، خلال اليومين الماضيين حول أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار.

جاء ذلك التدريب ضمن شراكة جديدة عقدتها المؤسسة مع الاتحاد الأروربي، لبدء سلسلة من التدريبات لزيادة مهارات الزملاء. التدريب قدمه المدرب اللبناني ناهد أبو زيد، مدير مكتب بي بي سي السابق في العراق، سعى خلاله إلى تدريب المشاركين حول كيفية العمل على تطوير الأقسام والوصول إلى أفضل النتائج بالشكل الذي يخدم القارئ ويدعم متطلباته.

وأعرب أبو زيد عن سعادته بتدريب الزملاء بجريدة الوطن، مؤكدًا أن التدريب المستمر والمتواصل هو سمة المؤسسات الناجحة، مؤكدا أن "الوطن" الأكثر إشراقا بين جميع المؤسسات الصحفية التي زارها في مصر.

يذكر أن الجريدة بدأت خطة تدريبية مكثفة للزملاء بتأسيس وحدة خاصة بالتدريب منذ بداية 2017 وحتى اليوم قدمت خلالها ما يزيد عن 850 فرصة تدريبية تلبي جميع احتياجات الصحفيين من تدريبات مهنية وأخرى فنية متخصصة تصقل من مهاراتهم وتزيد من كفاءاتهم، عبر شراكات مختلفة مع مؤسسات متخصصة في التدريب.

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار
بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

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