استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قبل قليل، اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ، للمشاركة في تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وضحايا الحرب أعضاء الجمعية من أبناء محافظة كفرالشيخ بمجمع كفرالشيخ الثقافي، بحضور اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدداً من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى إحتفال يُقام بالمجمع الثقافى ومنحهم شهادات تقدير وهدايا.