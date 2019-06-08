إحالة 11 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بكفر العجمي للتحقيق في كفر الشيخ

أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، 11 موظفًا وطبيبًا بالوحدة الصحية بكفر العجمي بمركز ومدينة بيلا للتحقيق، حيث تضمنت لائحة التحقيق "إحالة 4 موظفين وأطباء لتغيبهم عن العمل، و7 موظفين وأطباء لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني".

وبالمرور على القرية، تبين أن مستوى النظافة بوجه عام بالقرية جيد بخلاف بعض الأماكن، حيث تتراكم القمامة على جسر الترعة بوسط القرية، بعض أعمدة الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، وبالمرور على الوحدة الصحية تبين سوء حالة كشافات الكهرباء بالوحدة، انخفاض سور الوحدة بشكل كبير بالإضافة الى تهالكه، وبالمرو على مركز الشباب بالقرية تبين انتظام العمل، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وكيل الصحة بكفر الشيخ، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، مكلفًا إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام بالتحقيق في مخالفات الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية كفر العجمي ببيلا.