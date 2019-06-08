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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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هنيدي يعلن عن تفاصيل فيلمه الجديد "عقلة الأصبع": أضخم إنتاج في مصر

هنيدي يعلن عن تفاصيل فيلمه الجديد "عقلة الأصبع": أضخم إنتاج في مصر

"مستقبل وطن" مطروح يوزع جوائز على الفائزين بسحب أجراه يوم العيد

"مستقبل وطن" مطروح يوزع جوائز على الفائزين بسحب أجراه يوم العيد

محافظ الغربية يناقش إجراءات قبول الطلاب برياض الأطفال والابتدائية

محافظ الغربية يناقش إجراءات قبول الطلاب برياض الأطفال والابتدائية

إحالة 11 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بكفر العجمي للتحقيق في كفر الشيخ

إحالة 11 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بكفر العجمي للتحقيق في كفر الشيخ

عاملة تحاول الانتحار بحبوب الغلال لمرورها بأزمة نفسية في البحيرة

عاملة تحاول الانتحار بحبوب الغلال لمرورها بأزمة نفسية في البحيرة

حريق في سيارة نقل على الطريق الزراعي بالبحيرة

حريق في سيارة نقل على الطريق الزراعي بالبحيرة

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كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

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