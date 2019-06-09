وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال النائب كمال عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ مشروع القانون تضمن 5 مواد، تهدف المادة الأولي إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة".

ولفت إلى أنّ المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية، إذ نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، أنّ مشروع القانون يُنشئ في المادة الثالثة وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أنّ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية"، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو عبر موقعها الإلكتروني، بعد سداد 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

وأوضح عامر أنّ الوحدة تفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمها، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حال الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

وأكد عامر أنّ مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.