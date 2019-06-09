قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالميًا.

وكان مجلس الوزراء، اليوم، أقر برئاسة بن راشد، استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات حتى عام 2031.

وأضاف بن راشد - بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وجهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداءً من اليوم فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده".

وأشار إلى أنه سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة، وستعمل الحكومة كمنصة واحدة، وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دوريًا، مؤكدًا: "الكل يتشارك في هذه المسؤولية نريد أن ننقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية، وبأنماط جديدة في الحياة تقود مجتمعنا نحو الأفضل".