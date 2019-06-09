عاجل| البرلمان يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات بحد أدني 150 جنيها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019، لأصحاب المعاشات، بحد أدني زيادة قدرها 150 جنيها شهريا.

ووضع مشروع القانون، حدًّا أدنى لإجمالي قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد.

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1,514 مليون ملفا بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سيتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة، يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.