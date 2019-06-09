قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام تنطلق، 28 يوليوالمقبل، برحلات المستوى الاقتصادي طيران، فيما ستنطلق رحلات الحج البري قبل ذلك بيومين.

وأضاف "السيسي" لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تبدأ شركات السياحة السفر إلى السعودية، خلال أسبوعين، لإجراء عملية معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة والمدينة، لافتا أن لجان وزارة السياحة التي ستتواجد بالسعودية سترفض أي مسكن لا يتوافق مع الضوابط وستطالب الشركات بتغييره، منوها أنه في حال قيام الشركة بالتعاقد مع ذات الفندق الذي تم الموافقة عليه، العام الماضي، فلن يتم إجراء معاينة له طالما لم يطرأ عليه أي تغيير، كما أن الشركات المنظمة لبرامج الـ 5 نجوم ستجري عملية المعاينة وتوثيق العقود عبر المسار الإلكتروني للحج دون السفر للسعودية.

وأشار باسل إلى أن وفدا من غرفة شركات السياحة سيتوجه للسعودية خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات، لافتا أن العقود التي سيتم توقيعها مع مؤسسة "الطوافة السعودية" ستتجنب جميع السلبيات التي حدثت العام الماضي، وستكفل حصول الحجاج على أجود الخدمات.