نشب حريق مروع بحوش مواشي وانتقل لـ5 منازل متجاورة بمنطقة فريحة التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، أسفر عن نفوق ماشية وطيور وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، جرى إسعافهم على الفور والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من أهالي منطقة فريحة التابعة للمركز بنشوب حريق بأحد أحواش المواشي وامتداد ألسنة النيران لعدة منازل مجاورة عن طريق الأسقف والبوص.

انتقلت قوات الشرطة وسيارة المطافئ والإسعاف إلى موقع البلاغ، بالمعاينة والفحص تبين ونشوب حريق بحوش مواشي ملك "محمد.م" وانتقال النيران إلى 5 منازل مجاورة، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة قوات الإطفاء دون خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور واحتراق بعض أثاث المنازل وإصابة 3 حالات باختناق أثناء محاولة الأهالي إطفاء النيران، وتم إسعافهم على الفور واتخاذ اللازم.

حُرر محضر اللازم بالواقعة، وجارٍ حصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.