قالت المطربة أنغام، إنه لم تكن هناك ثمة صداقة تجمعها بالفنانة أصالة، مضيفةً: "كانت تدَّعي هذا، ولكنها كانت تحكي لي بعض أسرارها، ولم أكن أحكي شيئا لها".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "توأم روحي": "هي كانت مبالغة، آه اتقابلنا كتير ودخلنا بيوت بعض وأكلنا عيش وملح، بس في إدعاءات ومبالغة".

وأشارت إلى أن أصالة لم تكن تحبها كما تدعي، ليرد عليها زوجها أحمد إبراهيم، الذي كان ضيفًا معها بنفس البرنامج: "أنا وأنغام مش مركزين غير في حياتنا بس، هي مش فارقة معانا، ومش فارق معانا رأي حد، هي فنانة كبيرة وفي بيننا عشرة، وعمري ما هتكلم عليها عشان أنا راجل".

واستطردت أنغام، أن حبل الود بينها وبين أصالة انقطع نهائيًا، نافيةً إمكانية عودة العلاقة التي كانت تربطهما سويًا.