تجربة جديدة يخوضها الممثل دوين جونسون المعروف بـ "The Rock"، حيث يقدم في أول أعماله المأخوذ عن كتاب هزلي شخصية البطل الخارق "بلاك آدم"، التي تعتبر إحدى شخصيات "دى سى كوميكس".

ويتولى إخراج الفيلم جومي كوليت سيرا، لتكون التجربة الثانية التي تجمع "جونسون" و"سيرا" بعد فيلم "Jungle Cruise" المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوليو 2020.

ووفقا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي"، يعد فيلم "Black Adam" أولوية بالنسبة للاستوديو بعد نجاح آخر أفلامهم "Shazam"، خاصة مع الضجة المحيطة بخبر دخول "جونسون" إلى عالم الأبطال الخارقين للمرة الأولى.

يعود الظهور الأول لـ "بلاك آدم" إلى عام 1945 في القصص المصورة الهزلية لـ "دي سي كومكس"، فهو شخصية شريرة تتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران.