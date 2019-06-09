حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي 60 قتيلا في صفوفها بينهم قيادات.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير قرية "حبيل"، ووادي"الزبيريات"، وقرية "باجة" واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وواصلت قوات الجيش تقدمها، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعة، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.

وفي سياق آخر، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، اليوم الأحد، المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ، إلى التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات: عدن وأبين ولحج -جنوب البلاد- جراء الكوارث التي سببتها الأمطار والسيول.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المسؤول اليمني مطالبته بسرعة إرسال فرق الطوارئ إلى تلك المحافظات، وإعداد الخطط الطارئة التي تستخدم المنظمات الدولية في مثل هذه الأوضاع، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.

ووجّه السلطات المحلية في تلك المحافظات بالنزول الميداني إلى الأماكن المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المتكاملة للسكان، وحصر أعداد الأسر، والأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وأهاب الوزير اليمني بالمنظمات الإغاثية الخليجية الموجودة في العاصمة المؤقتة "عدن"، بالتنسيق مع السلطات المحلية في تلك المحافظات ، وإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية ، ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الإنسانية.