دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، إلى الصلاة من أجل السلام في السودان.

وقال البابا، خلال خطابه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، إن الأخبار الواردة من السودان تثير القلق والألم، مضيفا: "دعونا نصلي من أجل هذه الأمة حتى يتوقف العنف، وحتى يتحقق الصالح العام لهذه الأمة من خلال الحوار"، حسبما ورد في بيان المكتب الصحفي للفاتيكان.

يأتي نداء البابا فرانسيس في الوقت الذي دعت قوى "الحرية والتغيير"، إلى العصيان المدني الشامل اعتبارًا من اليوم الأحد، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وذلك على خلفية مقتل العشرات، الأسبوع الماضي، أثناء فض قوات الأمن للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، وفقا لما ذكرته شبكة"الشروق" السودانية.