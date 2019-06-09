مَثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، ظهر اليوم، أمام قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، مجددا للتحقيق معه في قضايا فساد مالي إبان توليه منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن والي الجزائر العاصمة السابق عبدالقادر زوخ مثل اليوم أيضا أمام نفس المحكمة.

وكان أويحيى وزوخ قد مثلا رفقة عددا من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم، منتصف مايو الماضي، في إطار مواصلة التحقيقات في قضية رجل الأعمال علي حداد، كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة عددا آخرا من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي مثل أيضا مع أفراد من عائلته أمام المحكمة ذاتها، في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مثل العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين أمام القضاء الجزائري للتحقيق معهم في قضايا فساد.