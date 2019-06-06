رئيس الجزائر المؤقت: مستمر في تحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس جديد

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن الأوضاع الحالية تلزمه الاستمرار حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية الاستثنائية تحتم على الجميع استلهام الحكمة التي من شأنها تخطي العقبات التي تتسبب في الوضع الحالي، وأن يبني الجزائريين بلدهم خلال المرحلة المقبلة، مستحضرين "الميكانزمات" الواجب وضعها لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "بن صالح"، خلال كلمته، أن ذلك يأتي في إطار إعلان المجلس الدستوري، الأحد الماضي، في بيان عن عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفات الترشح المودعة من قبل مرشحي الرئاسة في الرابع من يوليو المقبل.

وأوضح أن المجلس صرح على ضوء ذلك باستحالة تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية في الموعد المذكور، وضرورة إعادة تنظيمها من جديد.